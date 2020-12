Paddington | l’orsetto inglese approda su Rai YoYo con la sigla di Gary Barlow

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 29 dicembre 2020), storico personaggio della letteratura per ragazzi, nato dalla penna di Michael Bond nel lontano 1958,su Raicome protagonista di una nuova serie animata. Per l’occasione ci sarà una speciale anteprima giovedì 31 dicembre, alle 18.00, con l’episodio natalizioe la letterina dispersa, mentre la serie completa debutterà domenica 3 gennaio, alle 8.45 sempre sul canale per i più piccoli della Rai. La serie, che sarà disponibile anche su RaiPlay, sarà inoltre proposta tutti i giorni alle 17.15 e alle 20.25. Quelle disono avventure quotidiane che scaldano il cuore e incoraggiano ad essere curiosi, generosi con gli altri e a vivere gli affetti sentendosi parte di una grande ...