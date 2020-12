Monza, Balotelli ha perso 5 chili grazie a Galliani: è il suo momento (Di martedì 29 dicembre 2020) Si avvicina il debutto di Mario Balotelli con la maglia del Monza. Il giocatore ha perso cinque chili grazie all’intervento di Galliani Si avvicina il debutto di Mario Balotelli con la maglia del Monza. L’attaccante dovrebbe essere convocato dal tecnico Christian Brocchi per la gara di domani contro la capolista Salernitana. Secondo quanto riferito da Corriere della Seria, nel corso di queste tre settimane di preparazione Balotelli ha perso cinque chili. Tutto merito dell’amministratore delegato Adriano Galliani che ha chiesto al giocatore di inviargli ogni mattina una foto del display della bilancia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Si avvicina il debutto di Mariocon la maglia del. Il giocatore hacinqueall’intervento diSi avvicina il debutto di Mariocon la maglia del. L’attaccante dovrebbe essere convocato dal tecnico Christian Brocchi per la gara di domani contro la capolista Salernitana. Secondo quanto riferito da Corriere della Seria, nel corso di queste tre settimane di preparazionehacinque. Tutto merito dell’amministratore delegato Adrianoche ha chiesto al giocatore di inviargli ogni mattina una foto del display della bilancia. Leggi su Calcionews24.com

