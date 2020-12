ilNotiziarioInd : Misinto, una felpa per ricordare Filippo e per la ricerca contro l'osteosarcoma -

Ultime Notizie dalla rete : Misinto una

Il Notiziario

"Alziamo gli occhi e vediamo una stella". Inizia così il messaggio dell'organizzazione Insieme per Fily che oggi, 29 dicembre 2020, celebra quello che ...Insieme per Fily, l'associazione nata per sostenere la ricerca contro l'osteosarcoma che nel 2018 ha ucciso Filippo Finocchio, ha realizzato una felpa per il suo compleanno ...