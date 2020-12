MCES ha in serbo un aumento di capitale per il 2021! (Di martedì 29 dicembre 2020) aumento di capitale al via per MCES Italia, per continuare la crescita anche nel 2021 Sono passati circa sei mesi dallo sbarco del team MCES in Italia. Il club di origini francesi si è presentato con grandi ambizioni ed il desiderio di imporsi come protagonista della scena Esports del nostro paese. Dal lancio del Gaming Club, alla fondazione dei team professionisti, passando per importanti accordi commerciali e istituzionali, le ambizioni sono state subito trasformate in risultati concreti sia da un punto di vista societario che sportivo. Il nuovo anno sarà ricco di grandi sfide, il team vorrà confermare quanto di buono fatto e proseguire con la propria crescita, ecco perché è in atto un aumento di capitale fondamentale per garantire a MCES Italia un fantastico ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 dicembre 2020)dial via perItalia, per continuare la crescita anche nel 2021 Sono passati circa sei mesi dallo sbarco del teamin Italia. Il club di origini francesi si è presentato con grandi ambizioni ed il desiderio di imporsi come protagonista della scena Esports del nostro paese. Dal lancio del Gaming Club, alla fondazione dei team professionisti, passando per importanti accordi commerciali e istituzionali, le ambizioni sono state subito trasformate in risultati concreti sia da un punto di vista societario che sportivo. Il nuovo anno sarà ricco di grandi sfide, il team vorrà confermare quanto di buono fatto e proseguire con la propria crescita, ecco perché è in atto undifondamentale per garantire aItalia un fantastico ...

Aumento di capitale al via per MCES Italia, per continuare la crescita anche nel 2021 e confermare quanto fatto nel 2020.

