Maltempo, Vigili del Fuoco salvano mamma e due figli bloccati in auto (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, e precisamente del distaccamento di Marcianise, è intervenuta ieri sera in viale dei Vecchi Pini, parco Cerasole, nel comune di Caserta, per un albero che a causa del forte vento si è abbattuto sulla strada mentre transitava un'autovettura. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso gli occupanti dell'auto, una giovane mamma con i suoi due bambini, tagliando i rami che bloccavano le porte dell'auto. Una volta liberati, tutti gli occupanti sono stati visitati dal 118 presente lì sul posto con un'autoambulanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

