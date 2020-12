Maltempo Roma, nella metro Cipro serve l’ombrello (VIDEO) (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Maltempo non concede tregua alla Capitale, forti temporali creano disagio alla città. Un VIDEO in particolare, postato da Welcome to Favelas, mostra la metro Cipro completamente allagata. Chiusura temporanea ma danni difficili da gestire. Le strade di Roma si sono allagate e così anche le metropolitane. Riportati anche diversi feriti e danni alle autovetture causati da alberi spezzati, il Maltempo ha colpito anche molti parchi della Capitale. Tutta la Regione Lazio è ancora in allerta meteo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilnon concede tregua alla Capitale, forti temporali creano disagio alla città. Unin particolare, postato da Welcome to Favelas, mostra lacompletamente allagata. Chiusura temporanea ma danni difficili da gestire. Le strade disi sono allagate e così anche lepolitane. Riportati anche diversi feriti e danni alle autovetture causati da alberi spezzati, ilha colpito anche molti parchi della Capitale. Tutta la Regione Lazio è ancora in allerta meteo. su Il Corriere della Città.

Nubifragio e vento forte a Roma, vari i danni causati dal maltempo: oggi previsti ancora temporali

Vaccino. Asl Roma 6: al via V-day al nuovo ospedale dei Castelli

È partita pochi minuti fa la campagna vaccinale al Nuovo Ospedale dei Castelli, nella Asl Roma 6. Sono cinque le persone vaccinate con il siero di Pfizer-Biontech: Annarita Ceotto, che gestisce il dis ...

Non solo a Napoli, anche a Formia arriva la burrasca e il mare invade la strada

Scene impressionanti al porto di Formia dove, a seguito di un'intensa burrasca, il mare ha letteralmente coperto parte della strada.

