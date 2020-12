Maltempo, Capri resta al buio: la tempesta di vento crea numerosi disagi sull’isola (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa fortissima tempesta di vento che si è abbattuta su Capri nel tardo pomeriggio di ieri ha provocato la caduta di alcuni alberi in varie zone dell’isola oltre all’interruzione dell’energia elettrica in alcuni punti dell’isola come Palazzo a Mare, a Marina Grande, e in diverse zone di AnaCapri. Vigili del fuoco al lavoro dopo le numerose chiamate pervenute al centralino: i caschi rossi sono intervenuti con le motoseghe per liberare le strade. Al lavoro anche le squadre di operai e i tecnici della Sippic che stanno lavorando a pieno ritmo per ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica e riportare tempestivamente la luce nelle strade e nelle abitazioni che sono rimaste al buio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa fortissimadiche si è abbattuta sunel tardo pomeriggio di ieri ha provocato la caduta di alcuni alberi in varie zone dell’isola oltre all’interruzione dell’energia elettrica in alcuni punti dell’isola come Palazzo a Mare, a Marina Grande, e in diverse zone di Ana. Vigili del fuoco al lavoro dopo le numerose chiamate pervenute al centralino: i caschi rossi sono intervenuti con le motoseghe per liberare le strade. Al lavoro anche le squadre di operai e i tecnici della Sippic che stanno lavorando a pieno ritmo per ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica e riportare tempestivamente la luce nelle strade e nelle abitazioni che sono rimaste al. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

