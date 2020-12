Liquidità imprese | accordo Intesa Sp-Confcommercio

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito degli interventi introdotti dai Decreti Ristori e alla luce delle conseguenze innescate dalla pandemia sulle attività commerciali,Sanpaolo eper l’Italia hanno siglato un nuovoper ampliare con ulteriori 3 miliardi di euro il supporto di 2 miliardi già messo in campo nel mese di marzo per leassociate. E’ quanto si legge in una nota ufficiale nella quale si sottolinea anche che “la partnership rientra nell’ambito del consolidato e storico impegno a favore del tessuto imprenditoriale italiano che, in piena emergenza sanitaria, si è rafforzato per far fronte alle immediate esigenze di”. Nel dettaglio,Sanpaolo condividerà da oggi con gli associati...