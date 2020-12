La lettera con cui 700 medici chiedono a Mattarella di salvare la sanità pubblica (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Settecento medici di dodici regioni hanno firmato una lettera promossa dal movimento 'Siamo tutti Ippocrate' in cui chiedono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella un "aiuto affinché si riorganizzino, con risorse, capacità e indipendenza, le sanità regionali e soprattutto quella nazionale, scandalosamente sottofinanziata". Nella missiva, letta dall'AGI, sottolineano in particolare "lo sconcerto alla notizia del mortificante stanziamento di 9 miliardi di euro sui 196 totali del Recovery Plan". Il movimento, spiegano i promotori, è nato "spontaneamente agli Spedali Civili di Brescia in piena pandemia intorno a un gruppo di medici delusi dalle mancate risposte delle istituzioni alle richieste del mondo medico che da anni denunciava le carenze del sistema sanitario nazionale e la cattiva ... Leggi su agi (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Settecentodi dodici regioni hanno firmato unapromossa dal movimento 'Siamo tutti Ippocrate' in cuial presidente della Repubblica Sergio Mattarella un "aiuto affinché si riorganizzino, con risorse, capacità e indipendenza, leregionali e soprattutto quella nazionale, scandalosamente sottofinanziata". Nella missiva, letta dall'AGI, sottolineano in particolare "lo sconcerto alla notizia del mortificante stanziamento di 9 miliardi di euro sui 196 totali del Recovery Plan". Il movimento, spiegano i promotori, è nato "spontaneamente agli Spedali Civili di Brescia in piena pandemia intorno a un gruppo didelusi dalle mancate risposte delle istituzioni alle richieste del mondo medico che da anni denunciava le carenze del sistema sanitario nazionale e la cattiva ...

Ultime Notizie dalla rete : lettera con La lettera con cui 700 medici chiedono a Mattarella di salvare la sanità pubblica AGI - Agenzia Italia L'Agenzia delle Entrate spaventa il calcio: così la Serie A rischia di pagare più tasse

Ma non trema solo il calcio: con questa norma il basket di Serie A ha riportato in Italia star come Datome e Belinelli. La Federcalcio ha scritto una lettera, con destinatari i ministri Gualtieri e ...

Siracusa, “quella dottoressa mi è stata accanto in ospedale durante la morte di mio padre”. La testimonianza di una giornalista

Una lunga lettera di “grazie dal profondo del cuore” scritta dalla giornalista, Alessia Zeferino, inviata all’Asp di Siracusa, e in particolare alla dottoressa Ficara. Zeferino ringrazia quest’ultima ...

