La Catalogna torna al voto dopo tre anni in cui è successo di tutto

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) È anticipato ildel 14 Febbraio (14-F) in, questa volta a differenza del 2017 quando fu Mariano Rajoy a sciogliere il Parlamento e l’istituzione ricorrendo ad un articolo della Costituzione (il famigerato 155) è stato lo stesso presidente supplente della, Pere Aragones, a convocarleche ha constatato, in virtù dell’impedimento del presidente regolare Quin Torra (condannato per aver esposto uno striscione sul palazzo del governo che solidarizzava con i “presos politics) che non vi fosse più la possibilità di proseguire oltre la legislatura. Nonostante la pandemia sia in corso, l’instabilità politica si è fatta crescente a causa delle diatribe in seno al blocco indipendentista che questa volta si presenterà disunito alle elezioni, concorrenti fra di loro le liste principali: Esquerra ...