Italia’s Got Talent 2021 | quando va in onda?

Manca poco alla partenza della nuova edizione, l'undicesima -la sesta prodotta da Sky-, di Italia's Got Talent, il programma che va alla ricerca di Talenti per fare spettacolo e lasciare a bocca aperta il pubblico. Anche questa edizione andrà in onda su Tv8, con la conduzione di Lodovica Comello, che torna così alla guida del programma dopo averlo temporaneamente abbandonato per la finale dell'edizione 2020 in quanto prossima al parto. Ma quando andrà in onda Italia's Got Talent 2021? La data da segnare è quella del 27 gennaio 2021: da quel mercoledì, alle 21:30, tornerà il Talent show che conferma la stessa giuria dell'anno scorso, formata da Frank Matano (alla sua sesta edizione), Federica ...

cheTVfa : ?? Ufficiale! La nuova stagione di #IGT - Italia's Got Talent prenderà il via mercoledì 27 gennaio in prima serata s… - Notiziedi_it : Italia’s Got Talent 2021: quando inizia e quali saranno i giudici? Le anticipazioni | ANTEPRIMA - SuperGuidaTV : Italia’s Got Talent 2021: quando inizia e quali saranno i giudici? Le anticipazioni | ANTEPRIMA #italiasgottalent… - luiger_ : l’ultima volta che ha nevicato così tanto italia’s got talent fece 9 milioni, sono sicuro che alfonso saprà fare di meglio ?????? buonanotte - misadifake : @_lattecereali_ prossima vincitrice di italia's got talent -

