Infermiera vaccinata risulta positiva dopo 24 ore: è successo a Lleida (Di martedì 29 dicembre 2020) Il vaccino anticovid è sicuro? L'edizione online elpais.com riferisce del caso di un'Infermiera spagnola è risultata positiva al 24 ore dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino di Pfizer/BioNTech. La donna fa parte della squadra di vaccinatori che ha iniziato domenica scorsa ad iniettare il siero ai residenti di una casa di riposo a Lleida, in Catalogna. Il test per il covid effettuato il giorno successivo ha dato esito positivo. Le altre quattro infermiere dell'equipe e i 66 ospiti della struttura sono stati posti in isolamento precauzionale. Un'altra Infermiera impiegata nella casa di riposo è risultata positiva ieri ma il dipartimento della Salute della Catalogna ha spiegato che non c'è relazione tra i due casi. Le autorità non sanno ...

