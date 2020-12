Il 2021 inizierà con rincari delle bollette di luce e gas (Di martedì 29 dicembre 2020) rincari delle bollette in arrivo: a gennaio +4,5% per l’elettricità e +5,3% per il gas ma la famiglia tipo beneficia ancora di un risparmio complessivo di circa 146 euro l’anno Le alte quotazioni delle materie prime all’ingrosso, tornate sui livelli di un anno fa, nel primo trimestre del 2021 portano a un incremento delle bollette… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 dicembre 2020)in arrivo: a gennaio +4,5% per l’elettricità e +5,3% per il gas ma la famiglia tipo beneficia ancora di un risparmio complessivo di circa 146 euro l’anno Le alte quotazionimaterie prime all’ingrosso, tornate sui livelli di un anno fa, nel primo trimestre delportano a un incremento… L'articolo Corriere Nazionale.

graciouslysel : il mio 2021 inizierà con il ciclo, posso bestemmiare - vperheartbreath : RT @Link4Universe: Comunque dai, il 2021 inizierà subito con un finesettimana, mi sembra promettente, no? - strofuggi : RT @Link4Universe: Comunque dai, il 2021 inizierà subito con un finesettimana, mi sembra promettente, no? - We_are_shining_ : RT @_blvegguk: ho letto che se alle 11:58:37 del 31 dicembre si mette zero o' clock, il 2020 finirà con tae che canta 'quando la lancetta d… - innerchild000 : RT @_blvegguk: ho letto che se alle 11:58:37 del 31 dicembre si mette zero o' clock, il 2020 finirà con tae che canta 'quando la lancetta d… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 inizierà Il 2021 inizia con un rincaro delle bollette Avvenire