Grande Fratello Vip, concorrente squalificato ritorna nella casa per Capodanno: la decisione fa discutere (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono alte le aspettative per la prossima puntata del Grande Fratello Vip. In onda il 31 dicembre, non sarà una diretta come quelle viste fino ad ora, bensì, stando alle parole di Alfonso Signorini, assisteremo a un vero e proprio veglione. Si tratta, infatti, della prima volta, nella storia del reality, che una puntata vada … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono alte le aspettative per la prossima puntata delVip. In onda il 31 dicembre, non sarà una diretta come quelle viste fino ad ora, bensì, stando alle parole di Alfonso Signorini, assisteremo a un vero e proprio veglione. Si tratta, infatti, della prima volta,storia del reality, che una puntata vada … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - mgcsdope : Ma sono l’unica persona che proprio non sopporta il grande fratello? - RobertaMazzali1 : @ReginaP14083453 Io non piango ma tu non credere nelle favole eh. Arriva Maria De Filippi al grande fratello, la pi… -