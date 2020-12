Giuseppe Conte spiazza tutti: l’annuncio sui social del Presidente del Consiglio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In fin dei conti ce lo aspettavamo tutti che il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte agisse in questo modo a fine anno. l’annuncio non si è fatto attendere a lungo e subito ha portato alla ribalta i malumori della popolazione che nelle azioni del Presidente del Consiglio non ci vede mai del tutto chiaramente. In un clima politico del genere c’è però da dire che concretamente ognuno si sarebbe aspettato che Conte avesse poi agito in questo modo. Soprattutto se prendiamo in considerazione che mancano meno di 48 ore al 2021. Insomma, Giuseppe Conte sicuramente non le manderà a dire ed ovviamente lo farà in un modo tutto suo e che da sempre lo contraddistingue come il ... Leggi su instanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In fin dei conti ce lo aspettavamoche ildeldei Ministriagisse in questo modo a fine anno.non si è fatto attendere a lungo e subito ha portato alla ribalta i malumori della popolazione che nelle azioni deldelnon ci vede mai del tutto chiaramente. In un clima politico del genere c’è però da dire che concretamente ognuno si sarebbe aspettato cheavesse poi agito in questo modo. Soprattutto se prendiamo in considerazione che mancano meno di 48 ore al 2021. Insomma,sicuramente non le manderà a dire ed ovviamente lo farà in un modo tutto suo e che da sempre lo contraddistingue come il ...

Noiconsalvini : ++ GIUSEPPE CONTE, IL REPORTAGE DEL WASHINGTON POST LO INCHIODA: 'MISERIA E FAME A ROMA, PERSONE IN FILA PER IL CIB… - ricpuglisi : Quelle belle immagini di GIUSEPPE CONTE che cammina imperioso pei corridoi del Palazzo o lavora pensoso all'augusta… - fattoquotidiano : LA PETIZIONE Un piccolo contributo da parte dei quasi tremila super-ricchi italiani per aiutare i milioni di lavora… - fachetti3333 : Bersani fa il funerale a Conte: gli italiani vorranno dimenticarlo come accadde a Churchill - Il Tempo - EnricoPirro : RT @Libero_official: La #Ghisleri a #Omnibus riporta subito #Conte con i piedi per terra: 'Il suo partito tra il 4 e il 6%', lontanissimo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Conferenza stampa di fine anno del Presidente Conte Governo Alghero: per il maltempo chiusi parchi e giardini

Interdizione al pubblico accesso dei parchi pubblici e giardini su tutto il territorio del Comune di Alghero: Parco Tarragona - Rafael Caria - Giardini Giuseppe Manno – Giardini la Lepanto Cecc ...

Vaccino AstraZeneca, il rinvio è una doccia fredda sull’Italia. La Ue: altre dosi Pfizer

Primo trimestre del 2021: 16,1 milioni di dosi; secondo trimestre: 24,2 milioni. In sei mesi l’Italia aveva programmato la consegna e l’uso di oltre 40 milioni di dosi di vaccino, ...

Interdizione al pubblico accesso dei parchi pubblici e giardini su tutto il territorio del Comune di Alghero: Parco Tarragona - Rafael Caria - Giardini Giuseppe Manno – Giardini la Lepanto Cecc ...Primo trimestre del 2021: 16,1 milioni di dosi; secondo trimestre: 24,2 milioni. In sei mesi l’Italia aveva programmato la consegna e l’uso di oltre 40 milioni di dosi di vaccino, ...