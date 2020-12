Galliani: “Balotelli poteva avere una carriera importante. Presto la Nazionale al Brianteo” (Di martedì 29 dicembre 2020) Intervistato da Telelombardia, l’ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato del progetto dei brianzoli, parlando dell’ingaggio di Balotelli e della Nazionale che potrebbe Presto giocare al Brianteo. Queste le sue parole: “Sapevamo che questo era un campionato difficile e che inizialmente avremmo avuto delle difficoltà, soprattutto all’inizio. Cambiare 20 giocatori non è mai facile perché poi bisogna assemblarli e chi arriva dall’estero a volte ha bisogno di più tempo per adattarsi. Poi c’era la questione Covid e quindi non era facile l’approccio alla Serie B. Certo, potevamo avere qualche punto in più, ma sapevamo di questi intoppi iniziali”. Su Brocchi: “Ha iniziato al Milan appena finito la carriera agonistica, partendo dagli Allievi e passando poi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Intervistato da Telelombardia, l’ad del Monza, Adriano, ha parlato del progetto dei brianzoli, parlando dell’ingaggio die dellache potrebbegiocare al. Queste le sue parole: “Sapevamo che questo era un campionato difficile e che inizialmente avremmo avuto delle difficoltà, soprattutto all’inizio. Cambiare 20 giocatori non è mai facile perché poi bisogna assemblarli e chi arriva dall’estero a volte ha bisogno di più tempo per adattarsi. Poi c’era la questione Covid e quindi non era facile l’approccio alla Serie B. Certo,moqualche punto in più, ma sapevamo di questi intoppi iniziali”. Su Brocchi: “Ha iniziato al Milan appena finito laagonistica, partendo dagli Allievi e passando poi ...

