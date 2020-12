Forte terremoto in Croazia, edifici crollati e una vittima (Di martedì 29 dicembre 2020) Martina Piumatti Distrutto il centro di Petrinja. Fermata una centrale nucleare in Slovenia. Il sisma è stato avvertito anche in Italia, da Bolzano fino a Napoli La Croazia trema ancora. Dopo il terremoto di ieri a Sisak, oggi alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.3. L'epicentro è 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. I media locali registrano gravi danni a Petrinja - che ha 25 mila abitanti - con il centro distrutto, edifici crollati, almeno una vittima. Interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic, ha dichiarato che metà della cittadina croata è distrutta dopo le scosse di terremoto che l'hanno colpita. In una dichiarazione per l'emittente "N1" Dumbovic ha chiesto che ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Martina Piumatti Distrutto il centro di Petrinja. Fermata una centrale nucleare in Slovenia. Il sisma è stato avvertito anche in Italia, da Bolzano fino a Napoli Latrema ancora. Dopo ildi ieri a Sisak, oggi alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.3. L'epicentro è 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. I media locali registrano gravi danni a Petrinja - che ha 25 mila abitanti - con il centro distrutto,, almeno una. Interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic, ha dichiarato che metà della cittadina croata è distrutta dopo le scosse diche l'hanno colpita. In una dichiarazione per l'emittente "N1" Dumbovic ha chiesto che ...

SkyTG24 : Un #terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in #Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica. La… - HuffPostItalia : Forte terremoto 6.4 in Croazia, avvertita in gran parte d'Italia - Agenzia_Dire : Un forte #terremoto ha colpito la Croazia, avvertito anche in Nord Italia. - gaiaitaliacom : Forte terremoto in Croazia, ingenti danni. Almeno una vittima (in aggiornamento) - CiaoKarol : ++ TERREMOTO IN CROAZIA: SCOSSA DI MAGNITUDO 6.3 ++ UNA PREGHIERA CON TUTTO IL CUORE. FORZA ?????? -