FIGC, nella stagione 2020/2021 un calciatore potrà essere tesserato da tre diversi club (Di martedì 29 dicembre 2020) La FIGC ha introdotto una importante deroga per la stagione 2020/2021: un calciatore infatti potrà essere tesserato per tre diversi club Importante deroga all’art. 95 delle NOIF: preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), la FIGC ha disposto che, per la stagione 2020/21, un calciatore “professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società. Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie” potranno scendere in campo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Laha introdotto una importante deroga per la: uninfattiper treImportante deroga all’art. 95 delle NOIF: preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.), laha disposto che, per la/21, un“professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società. Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie” potranno scendere in campo ...

