Cyberpunk 2077: una mod lo trasforma in un gioco anni '90 alla Doom (Di martedì 29 dicembre 2020) Una cosa molto importante, nel Cyberpunk, è l'estetica. E dato che la grafica è stata forse l'elemento più problematico del lancio di Cyberpunk 2077, una mod che, invece di migliorarla, la "peggiora" facendola sembrare un gioco dell'epoca di quando quell'estetica veniva consacrata tramite gdr cartacei, libri e fumetti, ci sembra un'idea geniale. I colleghi di PCGamesN l'hanno soprannominata, con un certo umorismo, Choom, facendo una crasi tra Doom e Choomba, uno degli slang più noti dell'ambientazione. La particolarità è l'aver pensato a questo downgrade con tutti i crismi, aggiungendo perfino un filtro CRT a simulare gli schermi a tubo catodico. Se volete provarlo, dovrete scaricare e installare l'ultima versione del programma ReShade dal sito ufficiale. Dopodiché basterà scaricare ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Una cosa molto importante, nel, è l'estetica. E dato che la grafica è stata forse l'elemento più problematico del lancio di, una mod che, invece di migliorarla, la "peggiora" facendola sembrare undell'epoca di quando quell'estetica veniva consacrata tramite gdr cartacei, libri e fumetti, ci sembra un'idea geniale. I colleghi di PCGamesN l'hanno soprannominata, con un certo umorismo, Choom, facendo una crasi trae Choomba, uno degli slang più noti dell'ambientazione. La particolarità è l'aver pensato a questo downgrade con tutti i crismi, aggiungendo perfino un filtro CRT a simulare gli schermi a tubo catodico. Se volete provarlo, dovrete scaricare e instre l'ultima versione del programma ReShade dal sito ufficiale. Dopodiché basterà scaricare ...

DarioConti1984 : Cyberpunk 2077 e DLC gratis: nessun rinvio per i problemi di lancio - GamingToday4 : Cyberpunk 2077: una mod rende la folla meno stupida, ma attenti alle prestazioni - abatometro : @ildpaa Cyberpunk 2077, penso costi boh 60€ su pc pago tutto un cazzo, però forse sulle console vecchie è una mezza… - liiiieeeennn : posso dire questa cosa dei rimborsi per cyberpunk 2077 fa schifo? peggio di no mans sky -