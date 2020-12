Croazia, il centro storico di Petrinja distrutto dal terremoto: crollati anche un asilo e un ospedale – Il video (Di martedì 29 dicembre 2020) Il violento terremoto di magnitudo 6 che ha colpito la Croazia il 29 dicembre, e che è stato avvertito anche in Italia lungo la costa adriatica, ha fatto crollare diversi edifici nella città di Petrinja, circa 50 km a Sud di Zagabria, dove già ieri c’erano state forti scosse. Secondo i media locali, il centro storico di Petrinja è completamente distrutto. Tra gli edifici crollati, ci sarebbero anche un ospedale e un asilo. La popolazione si è riversata nelle strade e l’esercito croato è stato mobilitato per fornire l’assistenza necessaria. December 29, 2020 video: Twitter / @IFRC Europe Leggi anche: Violento terremoto ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Il violentodi magnitudo 6 che ha colpito lail 29 dicembre, e che è stato avvertitoin Italia lungo la costa adriatica, ha fatto crollare diversi edifici nella città di, circa 50 km a Sud di Zagabria, dove già ieri c’erano state forti scosse. Secondo i media locali, ildiè completamente. Tra gli edifici, ci sarebberoune un. La popolazione si è riversata nelle strade e l’esercito croato è stato mobilitato per fornire l’assistenza necessaria. December 29, 2020: Twitter / @IFRC Europe Leggi: Violento...

