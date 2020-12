Coppa del Mondo Sci: a Gisin lo slalom di Semmering. Rossetti è 11esima (Di martedì 29 dicembre 2020) Semmering , 29 dicembre 2020 - A Semmering c'era l'aria di una prima volta: non è stata quella di Shiffrin in slalom in questa stagione né dell'Austria nella Coppa del Mondo di sci alpino, ma quella ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020), 29 dicembre 2020 - Ac'era l'aria di una prima volta: non è stata quella di Shiffrin inin questa stagione né dell'Austria nelladeldi sci alpino, ma quella ...

Eurosport_IT : Due medaglie d'oro e due argenti ai Mondiali di Antserselva, seconda Coppa del Mondo consecutiva e il primato di es… - Giuli28_90 : RT @GeorgeSpalluto: Clamoroso a Semmering. Dopo 28 Slalom consecutivi vinti da una tra Shiffrin e Vlhova, a trionfare è Michelle Gisin! 1^… - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Finisce il duopolio Shiffrin-Vlhova in slalom: a Semmering vince Michelle Gisin. Miglior piazzamento in Coppa del Mond… - Moccola62 : RT @RSIsport: ?????? Prima vittoria in Coppa del Mondo per Michelle Gisin, che trionfa nello slalom di Semmering! - Rastt1 : RT @BarbaraBrunold: ???? bravissima @michellegisin trionfa ??????? slalom coppa del mondo a Semmering Austria ???????????????????? -