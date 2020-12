Claudia Alivernini, minacce dai no vax: “Dai che adesso muori” (Di martedì 29 dicembre 2020) Lei è un esempio per tutti ma evidentemente non per i no vax: Claudia Alivernini riceve insulti e minacce della peggiore specie dai soliti idioti. Deve essere additata come un esempio da seguire, Claudia Alivernini. Eppure c’è chi le attacca ed addirittura immagina o si augura che la infermiera romana, prima persona in Italia a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Lei è un esempio per tutti ma evidentemente non per i no vax:riceve insulti edella peggiore specie dai soliti idioti. Deve essere additata come un esempio da seguire,. Eppure c’è chi le attacca ed addirittura immagina o si augura che la infermiera romana, prima persona in Italia a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : Claudia Alivernini, romana di 29 anni e volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battagli… - HuffPostItalia : Claudia Alivernini, la prima vaccinata, attaccata dai no-vax. 'Vediamo quando muori' - Corriere : Claudia , la prima vaccinata: «Da infermiera ho scelto la scienza» - zazoomblog : Claudia Alivernini la prima vaccinata attaccata dai no-vax. Vediamo quando muori - #Claudia #Alivernini #prima… - cippiriddu : Ma ricordiamo che secondo molti i no-vax non esistono e non rappresentano un problema. La merda nel cervello avete… -