Calciomercato Juventus, per l’attaccante è corsa a 5: novità Scamacca (Di martedì 29 dicembre 2020) Non è un mistero il fatto che la Juventus stia cercando un attaccante da poter aggiungere alla propria squadra durante il Calciomercato invernale. La rosa. tra gli attaccanti, è veramente corta: al momento sono tre (Ronaldo, Morata e Dybala) a giocarsi due posti. Troppi pochi per una formazione impegnata in campionato, Coppa Italia e Champions League. La ricerca al quarto attaccante è ufficialmente iniziata. Tra nomi vecchi (Llorente, Giroud e Milik) spuntano novità dal mercato: piacciono Pavoletti e Scamacca. Calciomercato Juventus, 5 nomi per l’attacco: Pavoletti e Scamacca le vere novità Nelle ultime ore, come riportato dalla squadra mercato di Sky Sport, la Juventus avrebbe chiesto informazione all’agente di Fernando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Non è un mistero il fatto che lastia cercando un attaccante da poter aggiungere alla propria squadra durante ilinvernale. La rosa. tra gli attaccanti, è veramente corta: al momento sono tre (Ronaldo, Morata e Dybala) a giocarsi due posti. Troppi pochi per una formazione impegnata in campionato, Coppa Italia e Champions League. La ricerca al quarto attaccante è ufficialmente iniziata. Tra nomi vecchi (Llorente, Giroud e Milik) spuntanodal mercato: piacciono Pavoletti e, 5 nomi per l’attacco: Pavoletti ele vereNelle ultime ore, come riportato dalla squadra mercato di Sky Sport, laavrebbe chiesto informazione all’agente di Fernando ...

