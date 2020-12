Bridgerton: quando Shonda incontra Harmony (Di martedì 29 dicembre 2020) Bridgerton Avete presente quei romanzi d’appendice pieni di amori, passioni, tradimenti e segreti stile romanzi Harmony? Ecco, Shonda Rhimes, che aveva già a suo modo declinato il genere in una nuova veste medical con Grey’s Anatomy, o politica con Scandal, questa volta punta proprio all’originale, mettendo in scena con Bridgerton un racconto in costume che fa il pieno di intrighi e, benchè ambientato nel lontano 1800, si rivela molto più audace di tutti gli altri. I romanzi scritti da Julia Quinn a partire dall’anno 2000, il cui primo capitolo è adesso diventato una serie Netflix, raccontano le gesta della famiglia Bridgerton, formata da madre vedova e tanti figli, impegnati a mantenere la propria posizione sociale attraverso matrimoni proficui ed adeguati. Un racconto nel quale le vere signore non ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 29 dicembre 2020)Avete presente quei romanzi d’appendice pieni di amori, passioni, tradimenti e segreti stile romanzi? Ecco,Rhimes, che aveva già a suo modo declinato il genere in una nuova veste medical con Grey’s Anatomy, o politica con Scandal, questa volta punta proprio all’originale, mettendo in scena conun racconto in costume che fa il pieno di intrighi e, benchè ambientato nel lontano 1800, si rivela molto più audace di tutti gli altri. I romanzi scritti da Julia Quinn a partire dall’anno 2000, il cui primo capitolo è adesso diventato una serie Netflix, raccontano le gesta della famiglia, formata da madre vedova e tanti figli, impegnati a mantenere la propria posizione sociale attraverso matrimoni proficui ed adeguati. Un racconto nel quale le vere signore non ...

NetflixIT : Ogni Natale, un nipote si sveglia e sa che dovrà correre più dei suoi parenti per evitare la domanda: “Ma quando ti… - maparliamodiTZ : maroon five supremacy anche agli inizi dell'800 quando non erano nemmeno in calendario, the power they have ???? #Bridgerton - elemerald29 : RT @brunettecookie: Quando leggo che #bridgerton è Gossip Girl in Era Vittoriana mi vengono i brividi. Bridgerton è ambientato nel 1813 qui… - iridebellanova : RT @xxdylanobrian: io quando ho scoperto chi fosse Lady Whistledown #Bridgerton - letmebebrave_ : voi vi preoccupate del fatto che bridgerton non sia storicamente accurata quando c'è daphne che riesce a venire in… -