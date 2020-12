Anteprima della stagione Supercross 2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) Anno nuovo, stagione nuova. Il mese di gennaio del 2021 porta come di consueto il nuovo Supercross, massimo campionato motociclistico americano di cui vi offriamo qui la tradizionale Anteprima. Non mancano gli spunti d’interesse in un campionato che si presenta ricco di novità, da un calendario molto diverso dal solito ad un parterre di team e piloti che hanno fatto scalpore nel corso della “Silly Season”. A questo punto, basta con i convenevoli ed entriamo nel vivo. Due cose sul calendario Saranno 17 le gare del Supercross 2021, lo stesso numero del 2020. Ma non mancano le stranezze di un campionato che deve fare ancora i conti con la pandemia. Non per molto, si spera: gli USA hanno cominciato già la campagna vaccinale, con l’auguro di avere meno limitazioni per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Anno nuovo,nuova. Il mese di gennaio delporta come di consueto il nuovo, massimo campionato motociclistico americano di cui vi offriamo qui la tradizionale. Non mancano gli spunti d’interesse in un campionato che si presenta ricco di novità, da un calendario molto diverso dal solito ad un parterre di team e piloti che hanno fatto scalpore nel corso“Silly Season”. A questo punto, basta con i convenevoli ed entriamo nel vivo. Due cose sul calendario Saranno 17 le gare del, lo stesso numero del 2020. Ma non mancano le stranezze di un campionato che deve fare ancora i conti con la pandemia. Non per molto, si spera: gli USA hanno cominciato già la campagna vaccinale, con l’auguro di avere meno limitazioni per ...

