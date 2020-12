50 giornalisti uccisi nel 2020: l’analisi di Reporter senza Frontiere (Di martedì 29 dicembre 2020) giornalisti uccisi nel 2020: sono ben 50 secondo Report senza Frontiere. Il dato si mantiene stabile rispetto agli ultimi anni, ma c’è un dato che allarme non poco. Cinquanta giornalisti morti in un anno nell’intero mondo: è questo il tragico bilancio tracciato da Reporter senza Frontiere, l’organizzazione no-profit che promuove e si batte per la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020)nel: sono ben 50 secondo Report. Il dato si mantiene stabile rispetto agli ultimi anni, ma c’è un dato che allarme non poco. Cinquantamorti in un anno nell’intero mondo: è questo il tragico bilancio tracciato da, l’organizzazione no-profit che promuove e si batte per la L'articolo proviene da Inews.it.

