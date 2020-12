Una playlist per te: 2020, il suono del silenzio che fa rumore (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nessuno fermerà quello che una musica può fare. Un anno spaccato a metà questo che sta per finire. Che ha cominciato col cantare, che si è dovuto zittire, che sembrava aver ripreso il suo senso, prima... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nessuno fermerà quello che una musica può fare. Un anno spaccato a metà questo che sta per finire. Che ha cominciato col cantare, che si è dovuto zittire, che sembrava aver ripreso il suo senso, prima...

Grande successo per i brani natalizi da inserire nella playlist della filodiffusione

Grande successo per il contest dell’amministrazione Melucci rivolto ai musicisti tarantini per brani natalizi da inserire nella playlist della filodiffusione. Lo scorso 21 dicembre, l’assessore alla c ...

