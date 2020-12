Sanremo 2021 | ipotesi pubblico dell’Ariston in quarantena su una nave da crociera Scoppia la polemica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Passata la “sbornia” mediatica per l’annuncio dei 26 Big in gara al prossimo Festival di, ora si passa all’organizzazione vera e propria della kermesse. La data di partenza, al momento, sembra essere confermata: il 2 marzo con la finale il 6 marzo. Più volte sia il direttore di Rai Uno Stefano Coletta che il direttore artistico e conduttore Amadeus hanno sottolineato che è impensabilesenzae che la macchina organizzativa è al lavoro, tranquillamente, per traghettare la kermesse musicale fino a marzo. Naturalmente tutto dipenderà alla curva pandemica di gennaio e se la situazione dei contagi sarà “sotto controllo” nelle prossime settimane. Spunta però unasuggestiva – ma a FQMagazine risulta essere più che concreta – per mettere in sicurezza ...