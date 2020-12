Roma - Car sharing, il Comune azzera i canoni degli operatori (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Comune di Roma ha deciso di azzerare il pagamento dei canoni sostenuti dagli operatori del car sharing. Dopo diverse polemiche, infatti, è stato confermato che l'imposta annuale - pari a circa 1.200 euro per ogni auto della flotta - verrà congelata per il 2020 e il "prossimo futuro". Pesa il coronavirus. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai vertici di Share Now, i quali si erano già detti ottimisti sull'esito della questione. La società di mobilità condivisa gestita dalla Bmw e dal gruppo Daimler, infatti, vanta 700 vetture e oltre 300 mila iscritti nella capitale, rendendola la città italiana con più utenti registrati al servizio. Il congelamento del canone tiene conto del momento di crisi e dei maggiori costi sostenuti dalle aziende del settore per la sanificazione dei ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildiha deciso dire il pagamento deisostenuti daglidel car. Dopo diverse polemiche, infatti, è stato confermato che l'imposta annuale - pari a circa 1.200 euro per ogni auto della flotta - verrà congelata per il 2020 e il "prossimo futuro". Pesa il coronavirus. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai vertici di Share Now, i quali si erano già detti ottimisti sull'esito della questione. La società di mobilità condivisa gestita dalla Bmw e dal gruppo Daimler, infatti, vanta 700 vetture e oltre 300 mila iscritti nella capitale, rendendola la città italiana con più utenti registrati al servizio. Il congelamento del canone tiene conto del momento di crisi e dei maggiori costi sostenuti dalle aziende del settore per la sanificazione dei ...

fabiocavagnera : RT @motorionline: #Roma: azzerato il canone per gli operatori di car sharing - motorionline : #Roma: azzerato il canone per gli operatori di car sharing - dinoadduci : Car sharing - Il Comune di Roma azzera i canoni per tutti gli operatori - ABMnewscom : Il Comune di Roma azzera i canoni per gli operatori di car sharing ANIASA: “un impulso concreto alla mobilità condi… - ferpress : #ANIASA: azzeramento canoni operatori #carsharing, impulso concreto a #mobilità condivisa a #Roma - Ferpress -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Car Il Comune di Roma azzera i canoni per gli operatori di car sharing La Repubblica Mercedes-Benz GLA suv 180 d Automatic Sport del 2017 usata a Roma

DEK:[4404544] Puoi visionare, previa prenotazione, questa vettura presso: ROMA CAR TRADE Via Ostiense, 1447 00127 Roma (RM); Orari: dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00 Sabato 10:00 - ...

Natale 2020: Car, una “borsa della spesa” per le festività

Mantenere intatte le tradizioni culinarie natalizie spendendo poco più di 10 euro a persona. Il Centro agroalimentare Roma (Car), in vista di Natale, ha realizzato una "borsa della spesa" ad hoc per a ...

DEK:[4404544] Puoi visionare, previa prenotazione, questa vettura presso: ROMA CAR TRADE Via Ostiense, 1447 00127 Roma (RM); Orari: dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00 Sabato 10:00 - ...Mantenere intatte le tradizioni culinarie natalizie spendendo poco più di 10 euro a persona. Il Centro agroalimentare Roma (Car), in vista di Natale, ha realizzato una "borsa della spesa" ad hoc per a ...