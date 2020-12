Migranti bloccati nelle isole greche | serve aiuto ai bambini

Leggi su leurispes

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La denuncia di Medici Senza Frontiere su quanto sta accadendo aiimmigratifa venire brividi che scuotono e interrogano le nostre coscienze. Ogni loro parola mette in evidenza la crisi etica e politica di un’Europa che ancora troppo spesso, e con troppo cinismo, guarda a se stessa, escludendo gli altri. Nella giornata del 21 dicembre scorso, lo stesso Papa Francesco, con un memorabile discorso, ha ricordato la necessità di accogliere tutti, nessuno escluso, di aprire le porte per stringere le mani di chi vive la sofferenza di questo tempo infausto. Parole importanti, troppo spesso tradite o non ascoltate. Medici Senza Frontiere invita le autorità europee, e in particolare quelle, a trasferire «immediatamente tutti i richiedenti asilo dai campi delle ...