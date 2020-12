Meteo Neve – Alto rischio valanghe sull’Alpi e Appennino: ecco i dettagli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Codice rosso sui settori di confine della Val d’Aosta e arancione sul settore appenninico umbro-marchigiano. La Neve sta cadendo in maniera abbondante sulle regioni e città del Nord, come per esempio Milano. Su Alpi e Appennino scatta dunque l’allerta per il rischio valanghe. Secondo il bollettino odierno di Aineva, il rischio valanghe è forte (livello 4 su una scala da 1 a Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Codice rosso sui settori di confine della Val d’Aosta e arancione sul settore appenninico umbro-marchigiano. Lasta cadendo in maniera abbondante sulle regioni e città del Nord, come per esempio Milano. Su Alpi escatta dunque l’allerta per il. Secondo il bollettino odierno di Aineva, ilè forte (livello 4 su una scala da 1 a

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - RegLiguria : [27/12-13.00] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo per NEVE e TEMPORALI a partire da questa sera. Questo il dettaglio… - RegLiguria : [27/12-22.00] #AllertaMeteoLIG ?? Entra in vigore l'allerta meteo GIALLA per NEVE sui versanti padani della Liguri… - MoliPietro : Meteo Neve – Alto rischio valanghe sull’Alpi e Appennino: ecco i dettagli - zf_fabio : @GHINODITACCO18 @BeppeSala È proprio un coglione, erano giorni che le previsioni meteo davano neve ?? certa! -