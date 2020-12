Maria De Filippi, la sconcertante confessione: aveva in mente un futuro molto diverso (Di lunedì 28 dicembre 2020) Maria De Filippi si è lasciata andare ad alcune confessioni molto forti, che hanno lasciato tutti a bocca aperta Maria De Filippi è forse la conduttrice italiana più amata di tutti i tempi. Alla conduzione di numerosissime trasmissioni, ultimamente non si fa che parlare di lei, grazie alle puntate de Amici20, che stanno riscuotendo un successo clamoroso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) In compagnia di suo marito Maurizio Costanzo dal lontano 1995, la conduttrice è considerata una stacanovista, sempre impegnata in TV. Il suo nome lo vediamo e lo abbiamo visto scritto in molti programmi e molte iniziative, donandole una fiducia ed una stabilità ineguagliabili. Eppure non ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 dicembre 2020)Desi è lasciata andare ad alcune confessioniforti, che hanno lasciato tutti a bocca apertaDeè forse la conduttrice italiana più amata di tutti i tempi. Alla conduzione di numerosissime trasmissioni, ultimanon si fa che parlare di lei, grazie alle puntate de Amici20, che stanno riscuotendo un successo clamoroso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) In compagnia di suo marito Maurizio Costanzo dal lontano 1995, la conduttrice è considerata una stacanovista, sempre impegnata in TV. Il suo nome lo vediamo e lo abbiamo visto scritto in molti programmi e molte iniziative, donandole una fiducia ed una stabilità ineguagliabili. Eppure non ...

IlContiAndrea : Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - helerrie : Stasera ci sarà in collegamento la queen di Mediaset, Maria De Filippi, io non posso far altro che adorare e chiede… - anticipazionitv : #gfvip ?? Anche Maria entra in casa e...???? #mariadefilippi - stef16337051 : Ma quale chiarimento croccantino e ragazza , io stasera aspetto Maria De Filippi e la reazione di @tommaso_zorzi e @CecilCapriotti #GFVIP - justlikewalls : ma io non vedo l’ora di vedere la faccia di zorzi dopo che scopre che maria de filippi sarà in studio! morta #GFVIP -