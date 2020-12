Mara Venier e Domenica IN da record per salutare il 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ stato un anno difficile davvero per tutti e anche per chi ha lavorato nel mondo della tv, con il compito quasi impossibile di far sorridere anche nei giorni più drammatici che l’Italia e il mondo intero, hanno vissuto. Non è un caso se tra i momenti migliori, televisivamente parlando, di questo 2020, abbiamo deciso di celebrare Mara Venier e la sua Domenica IN. I suoi abbracci mancati e ancora non ritrovati, sono stati il simbolo di questo difficile 2020. Un anno che però è stato ricco di soddisfazioni per la Domenica IN della regina della Domenica. E questo funesto 2020 si chiude con nuovi record di ascolti per una Domenica IN che continua a fare compagnia agli italiani anche nel periodo di Natale. Ascolti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ stato un anno difficile davvero per tutti e anche per chi ha lavorato nel mondo della tv, con il compito quasi impossibile di far sorridere anche nei giorni più drammatici che l’Italia e il mondo intero, hanno vissuto. Non è un caso se tra i momenti migliori, televisivamente parlando, di questo, abbiamo deciso di celebraree la suaIN. I suoi abbracci mancati e ancora non ritrovati, sono stati il simbolo di questo difficile. Un anno che però è stato ricco di soddisfazioni per laIN della regina della. E questo funestosi chiude con nuovidi ascolti per unaIN che continua a fare compagnia agli italiani anche nel periodo di Natale. Ascolti ...

