Manuel Agnelli pronto a tornare in tv: “Stavolta si parla di qualcosa di grosso” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel corso di una recente intervista, Manuel Agnelli ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni in merito al suo futuro artistico. Dopo il ritorno trionfale sul piccolo schermo grazie a X-Factor, pare che il cantautore sia pronto per cimentarsi in una nuova ed esilarante avventura. In particolar modo, il protagonista ci ha tenuto a precisare che potrebbe trattarsi di qualcosa di molto serio che riguarda la prima serata. La sua voglia di rimettersi in gioco è davvero elevata, pertanto, ci sono buone probabilità che i suoi pronostici si avverino. Vediamo cosa è emerso. Le rivelazioni di Manuel Agnelli Manuel Agnelli si è detto pronto a tornare in televisione per cimentarsi in un nuovo programma. Durante ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel corso di una recente intervista,ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni in merito al suo futuro artistico. Dopo il ritorno trionfale sul piccolo schermo grazie a X-Factor, pare che il cantautore siaper cimentarsi in una nuova ed esilarante avventura. In particolar modo, il protagonista ci ha tenuto a precisare che potrebbe trattarsi didi molto serio che riguarda la prima serata. La sua voglia di rimettersi in gioco è davvero elevata, pertanto, ci sono buone probabilità che i suoi pronostici si avverino. Vediamo cosa è emerso. Le rivelazioni disi è dettoin televisione per cimentarsi in un nuovo programma. Durante ...

