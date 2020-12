Llorente: “Atletico e Real sono molti diversi, non mi pento per nulla di aver scelto i Colchoneros” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giocatore dell’Atletico Madrid, Marcos Llorente, in un’intervista concessa ad AS ha parlato anche delle differenza tra i Colchoneros ed il Real Madrid, sua ex squadra:“sono due grandi club che lottano per gli stessi titoli ogni anno. Ho vissuto una tappa a Madrid, ora vivo nell’Atlético, sono compagni di squadra, allenatore, club diversi… Non c’entrano niente. Quello che posso dirti ora è che sono molto felice all’Atlético Madrid, siamo una famiglia molto unita, il gruppo è molto unito, si vede in campo. Sia lo staff tecnico, i giocatori, la gente del club, i fisioterapisti, i magazzinieri, abbiamo tutti un buon rapporto e questo rende la nostra giornata molto positiva. sono super felice di essere venuto all’Atlético e non mi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giocatore dell’Madrid, Marcos, in un’intervista concessa ad AS ha parlato anche delle differenza tra ied ilMadrid, sua ex squadra:“due grandi club che lottano per gli stessi titoli ogni anno. Ho vissuto una tappa a Madrid, ora vivo nell’Atlético,compagni di squadra, allenatore, club… Non c’entrano niente. Quello che posso dirti ora è chemolto felice all’Atlético Madrid, siamo una famiglia molto unita, il gruppo è molto unito, si vede in campo. Sia lo staff tecnico, i giocatori, la gente del club, i fisioterapisti, i magazzinieri, abbiamo tutti un buon rapporto e questo rende la nostra giornata molto positiva.super felice di essere venuto all’Atlético e non mi ...

