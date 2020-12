L'Italia aspetta AstraZeneca. "Il via libera entro fine anno" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesca Angeli Atteso da Londra l'ok entro il 31 dicembre. Risulta più efficace e il costo di produzione è di soli 2,8 euro a dose Efficace, sicuro e molto più economico. Dopo il simbolico V-day europeo l'Italia aspetta le altre dosi Pfizer e quelle di Moderna che è in dirittura d'arrivo ma guarda soprattutto al via libera alla profilassi di AstraZeneca. Non soltanto perché una fiala costa meno di 3 euro ma anche perché il nostro paese ha opzionato 40 milioni di dosi dell'antidoto prodotto in collaborazione con l'università di Oxford. E dalla Gran Bretagna arriva la conferma di un probabile ok entro il 31 dicembre per poi partire con la somministrazione di massa già il 4 gennaio. Ieri Pascal Soriot, amministratore delegato della società farmaceutica, ha ribadito che è ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesca Angeli Atteso da Londra l'okil 31 dicembre. Risulta più efficace e il costo di produzione è di soli 2,8 euro a dose Efficace, sicuro e molto più economico. Dopo il simbolico V-day europeo l'le altre dosi Pfizer e quelle di Moderna che è in dirittura d'arrivo ma guarda soprattutto al viaalla profilassi di. Non soltanto perché una fiala costa meno di 3 euro ma anche perché il nostro paese ha opzionato 40 milioni di dosi dell'antidoto prodotto in collaborazione con l'università di Oxford. E dalla Gran Bretagna arriva la conferma di un probabile okil 31 dicembre per poi partire con la somministrazione di massa già il 4 gennaio. Ieri Pascal Soriot, amministratore delegato della società farmaceutica, ha ribadito che è ...

