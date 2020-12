Il prof di infermieristica di Firenze scettico sui vaccini: 'Non lo farò, sette mesi sono troppo pochi' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Filippo Festini, professore di Scienze infermieristiche dell'università di Firenze, ha espresso dei dubbi sull'efficacia del vaccino e ha annunciato che non intende sottoporsi alla campagna di ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020) Filippo Festini,essore di Scienze infermieristiche dell'università di, ha espresso dei dubbi sull'efficacia del vaccino e ha annunciato che non intende sottoporsi alla campagna di ...

