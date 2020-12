Il parroco di Cortina | troppi aspiranti sacrestani

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Aveva messo un annuncio, hanno risposto in cento. "Lettere anche dalla Sicilia. Il 30% lo fa per convinzione, altri per bisogno"

Aveva messo un annuncio, hanno risposto in cento. "Lettere anche dalla Sicilia. Il 30% lo fa per convinzione, altri per bisogno" ...VENEZIA - In una Cortina orfana dello struscio natalizio, in Corso Italia c'è la fila per entrare in sacrestia. Quasi duecento persone in attesa, ma senza rischio di assembramenti. "Non sarà facile sc ...