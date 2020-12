I principi dell’amplificazione del segnale dei telefoni cellulari

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La scelta di un nuovo alloggio dipende da molti criteri: le sue dimensioni, il numero di camere, le sue condizioni generali, il suo prezzo e, naturalmente, il suo ambiente. Ma, a meno che tu non sia dipendente dal tuo smartphone, è possibile che non pensi di controllare la qualità della rete mobile quando visiti una casa o un appartamento. E, tuttavia, questo punto è essenziale perché cosa potrebbe essere più frustrante di non poter utilizzare il tuo piano mobile a casa? La maggior parte delle persone dimentica di controllare la copertura di rete del proprio operatore dia mobile nella propria futura casa prima di acquistarla o affittarla. Molto spesso, è solo dopo essersi trasferiti che scoprono di avere problemi di rete che impediscono loro di sfruttare appieno il loro piano mobile. State tranquilli: se vi capita, non siete condannati ad uscire in strada per ...