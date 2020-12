Harry e Meghan ci ripensano? Presto dalla regina (Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo il “Sun” i duchi di Sussex Harry e Meghan tornerebbero prossimamente a Londra per discutere un’estensione del “periodo di transizione” concesso loro dalla regina e in scadenza il 31 marzo. La coppia vorrebbe una proroga di 12 mesi per non perdere i patrocini reali. Dentro o fuori? Questo è il problema. Un dilemma simile “affligge” da circa un anno Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, che a inizio 2020 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo il “Sun” i duchi di Sussextornerebbero prossimamente a Londra per discutere un’estensione del “periodo di transizione” concesso loroe in scadenza il 31 marzo. La coppia vorrebbe una proroga di 12 mesi per non perdere i patrocini reali. Dentro o fuori? Questo è il problema. Un dilemma simile “affligge” da circa un annod’Inghilterra eMarkle, che a inizio 2020 Articolo completo: dal blog SoloDonna

In occasione delle festività di Natale sui social è stata condivisa una tenera cartolina di auguri che vede protagonisti il principe Harry, Meghan Markle e il piccolo Archie (di 19 mesi). Lo scatto ri ...

che fece Meghan nei confronti della famiglia reale. Pare che la donna volesse impressionale la corona come nessun’altra prima di lei. Teneva molto all’impressione da dare ai suoi futuri parenti reali.

