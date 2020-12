GF Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si confrontano sulle emozioni che stanno vivendo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a cercarsi continuamente. L’influencer è l’ex velino hanno instaurato un feeling speciale che di certo non è passato inosservato al resto dei coinquilini. Tra Pretelli e la Salemi c’è molta attrazione. Lo conferma anche l’ultimo bacio che i due si sono scambiati durante la prova settimanale sotto al vischio. Chiacchiere in veranda tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli ha fatto delle confidenze a Tommaso Zorzi riguardo il suo rapporto con Giulia Salemi. La conversazione con l’influencer milanese, ha però fatto sorgere nella mente dell’ex velino alcuni ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip,continuano a cercarsi continuamente. L’influencer è l’ex velino hanno instaurato un feeling speciale che di certo non è passato inosservato al resto dei coinquilini. Trae lac’è molta attrazione. Lo conferma anche l’ultimo bacio che i due si sono scambiati durante la prova settimanale sotto al vischio. Chiacchiere in veranda traha fatto delle confidenze a Tommaso Zorzi riguardo il suo rapporto con. La conversazione con l’influencer milanese, ha però fatto sorgere nella mente dell’ex velino alcuni ...

dallaAallaZip : Chi passerà il capodanno nella casa più spiata d'Italia? Sappiamo di un bacio tra Giulia e Pierpaolo.. cosa ne pen… - anticipazionitv : #GFvip ?? Brutte notizia fuori dalla casa per i #prelemi ???? - CHENBAE45959461 : RT @atuttonotizie: I due vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, si sono baciati nella Casa del Gf vip 5, in occasione della prova sotto i… - atuttonotizie : I due vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, si sono baciati nella Casa del Gf vip 5, in occasione della prova so… - zazoomblog : Pierpaolo Pretelli spiazza tutti al Gf Vip dichiarazione damore a Giulia Salemi: «È arrivato il momento...» -… -