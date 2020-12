GF Vip 5, il bacio tra Tommaso Zorzi e Andrea Zenga fa infuriare Francesco Oppini (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo scorso week-end nella Casa del Grande Fratello Vip 5 sono fioccati baci a non finire. Sì, perché gli autori hanno pensato bene di far scatenare gli inquilini con un gioco davvero spinto, complice l’alcol bevuto a cena. Tra i vari baci che hanno fatto discutere, c’è stato quello appassionato tra Tommaso Zorzi e Andrea Zenga. A suscitare le proteste di parte del pubblico è stata una frase, pronunciata dal figlio del portiere nerazzurro un attimo prima di baciare l’influencer: “Mamma mia che imbarazzo, speriamo mia madre non stia guardando il live!”. Al GF Vip 5, il bacio tra Andrea Zenga e Tommaso Zorzi Tale frase, infatti, è stata interpretata in senso omofobico, ovvero come la paura da parte di Zenga che sua madre ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo scorso week-end nella Casa del Grande Fratello Vip 5 sono fioccati baci a non finire. Sì, perché gli autori hanno pensato bene di far scatenare gli inquilini con un gioco davvero spinto, complice l’alcol bevuto a cena. Tra i vari baci che hanno fatto discutere, c’è stato quello appassionato tra. A suscitare le proteste di parte del pubblico è stata una frase, pronunciata dal figlio del portiere nerazzurro un attimo prima di baciare l’influencer: “Mamma mia che imbarazzo, speriamo mia madre non stia guardando il live!”. Al GF Vip 5, iltraTale frase, infatti, è stata interpretata in senso omofobico, ovvero come la paura da parte diche sua madre ...

La modella brasiliano, parlando con Mario Ermito, ha espresso il desiderio di mandare in nomination due veterani della casa: "mi stanno sul c****" ...Dopo la richiesta di Zelletta, di avere un bagno privato senza telecamere per sfogarsi, nella casa arriva il vischio e fioccano i baci.