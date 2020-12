Coronavirus, i dati – 8.585 positivi con oltre 68mila tamponi. Tasso di positività scende al 12,5%. Altre 445 vittime (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono 8.585 i positivi al tampone per il Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 68.681 tamponi effettuati. Così il Tasso di positività scende di oltre due punti percentuali al 12,5% rispetto al 14,8% di ieri. Dal bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute emerge però che le vittime giornaliere ammontano a 445. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono 8.585 ial tampone per ilin Italia nelle ultime 24 ore, con 68.681effettuati. Così ilditàdidue punti percentuali al 12,5% rispetto al 14,8% di ieri. Dal bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute emerge però che legiornaliere ammontano a 445. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : #Covid, verso il rinnovo chiusura palestre, teatri, cinema. 'Si deciderà su dati epidemiologici dopo l'Epifania'… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - Sora24_it : CORONAVIRUS: Bollettino Asl Frosinone. Più negativizzati che nuovi positivi. Dati Sora e altri 8 comuni - Sora24it : CORONAVIRUS: Bollettino Asl Frosinone. Più negativizzati che nuovi positivi. Dati Sora e altri 8 comuni - infoitinterno : Coronavirus: oggi in Sicilia 28 morti, 543 guariti e 650 nuovi casi positivi. Aumentano i ricoverati in ospedale, t… -