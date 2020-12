Confcommercio: nel 2020 oltre 300.000 aziende in meno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel 2020, a causa del Covid che ha comportato un crollo dei consumi del 10,8% (-120 miliardi di euro rispetto al 2019) si stima la chiusura definitiva di più di 390mila imprese del commercio non ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel, a causa del Covid che ha comportato un crollo dei consumi del 10,8% (-120 miliardi di euro rispetto al 2019) si stima la chiusura definitiva di più di 390mila imprese del commercio non ...

Agenzia_Ansa : #Confcommercio: nel 2020 oltre 300mila imprese in meno. Per il #Covid l'80% delle chiusure #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, Confcommercio: nel 2020 oltre 300mila imprese in meno #Confcommercio - Gazzettadmilano : Confcommercio, nel 2020 oltre 300.000 imprese in meno. - LinoMannu : Confcommercio, nel 2020 oltre 300mila imprese in meno - Economia - ANSA - GazzettAvellino : Confcommercio, nel 2020 oltre 300.000 imprese in meno. -