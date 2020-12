Behati Prinsloo ha svelato il suo abito da sposa 6 anni dopo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quando, nell’estate del 2014, la modella Behati Prinsloo convolò a nozze con Adam Levine, le uniche foto del lieto evento furono quelle dei paparazzi: i loro obiettivi indiscreti immortalarono alcuni attimi del ricevimento a Los Cabos, in Messico, in una fattoria immersa nel verde. Ma di immagini in cui si potesse ammirare l’abito della sposa nella sua interezza, neanche l’ombra. A svelarne finalmente il design, ben 6 anni – e due figlie – dopo, ci ha pensato la stessa supermodella namibiana, condividendo su Instagram delle foto odierne in cui sfoggia il vestito del matrimonio.