Atletico Madrid, Diego Costa chiede la rescissione del contratto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Diego Costa lascerà l’Atletico Madrid a gennaio, secondo AS avrebbe anche chiesto la rescissione del contratto. I dettagli Diego Costa lascerà l’Atletico Madrid a gennaio. La notizia era nell’aria da mesi ma gli ultimi aggiornamenti arrivati da Madrid confermano questo scenario. L’attaccante spagnolo, infatti, questa mattina non ha preso parte all’allenamento e secondo AS avrebbe anche chiesto la rescissione del contratto per motivi personali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020)lascerà l’a gennaio, secondo AS avrebbe anche chiesto ladel. I dettaglilascerà l’a gennaio. La notizia era nell’aria da mesi ma gli ultimi aggiornamenti arrivati daconfermano questo scenario. L’attaccante spagnolo, infatti, questa mattina non ha preso parte all’allenamento e secondo AS avrebbe anche chiesto ladelper motivi personali. Leggi su Calcionews24.com

j4gham : RT @JPeppp: #DiegoCosta potrebbe liberarsi gratis dall'Atletico Madrid, sul giocatore c'è anche la Juve. (AS) - infoitsport : Fabian Ruiz non vuole rinnovare con il Napoli, lo tenta l'Atletico Madrid - junews24com : Diego Costa lascia l'Atletico Madrid: occasione per gennaio? - - marcamoly : Diego Costa risolve il contratto con l Atletico Madrid e come vice Ibra sarebbe perfetto. Anche se ha un età molto… - infoitsport : Atletico Madrid, Diego Costa chiede di rescindere contratto: le motivazioni -