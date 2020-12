400 persone in quarantena su una nave per garantire il pubblico a Sanremo? Scoppia la polemica (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lavori in corso per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’annuncio dei 26 big in gara si è passati all’organizzazione pratica dell’evento. La data di partenza sembra essere confermata nel 2 marzo, con la finale che si svolgerà il 6 marzo 2021. Il Festival sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus, il quale sarà anche Direttore artistico. E proprio il conduttore, assieme al direttore di Rai 1 Stefano Coletta, hanno più volte dichiarato che è impensabile Sanremo senza pubblico. Per rispondere a questa problematica, la Rai starebbe pensando ad una soluzione fantasiosa. Secondo quanto riportato dal sito ‘Dagospia’, le 400 persone del pubblico verranno isolate sulla ‘Smeralda’ di ‘Costa Crociere’ per le due settimane antecedenti la kermesse e sottoposte a tamponi di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lavori in corso per la settantunesima edizione del Festival di. Dopo l’annuncio dei 26 big in gara si è passati all’organizzazione pratica dell’evento. La data di partenza sembra essere confermata nel 2 marzo, con la finale che si svolgerà il 6 marzo 2021. Il Festival sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus, il quale sarà anche Direttore artistico. E proprio il conduttore, assieme al direttore di Rai 1 Stefano Coletta, hanno più volte dichiarato che è impensabilesenza. Per rispondere a questa problematica, la Rai starebbe pensando ad una soluzione fantasiosa. Secondo quanto riportato dal sito ‘Dagospia’, le 400delverranno isolate sulla ‘Smeralda’ di ‘Costa Crociere’ per le due settimane antecedenti la kermesse e sottoposte a tamponi di ...

