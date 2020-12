Vettel: 'Grosjean, la sua salvezza è un mistero' (Di domenica 27 dicembre 2020) 'Come Grosjean sia riuscito a sopravvivere quasi illeso a questo incidente è ancora un mistero per me, ma che Romain sia ancora con noi, vivo, è a mio avviso il momento dell'anno in F.1'. Firmato, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 dicembre 2020) 'Comesia riuscito a sopravvivere quasi illeso a questo incidente è ancora unper me, ma che Romain sia ancora con noi, vivo, è a mio avviso il momento dell'anno in F.1'. Firmato, ...

