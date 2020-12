Tempeste di neve nel Mediterraneo: mare caldo e gelo dalla Siberia (Di domenica 27 dicembre 2020) Meteo Mediterraneo con tempesta di neve. I cambiamenti climatici aumentano l’intensità delle Tempeste invernali. Cresce la variabilità atmosferica. Negli ultimi anni abbiamo vissuto svariati eventi meteo estremi causati da eccezionali aree di bassa pressione. Da apripista al cambiamento meteo climatico c’era stata la tempesta Vaia, che nell’ottobre di due anni fa ha causato ingenti danni in molte aree d’Italia. Anche l’opinione pubblica è divenuta particolarmente sensibile ai cambiamenti del clima, così anche molti governi nel Mondo. I Paesi del Mediterraneo patiscono l’influenza delle calde acque mediterranee che sono più miti rispetto al passato, anche durante la stagione fredda. Queste offrono energia smisurata alle perturbazioni oceaniche, che si invorticano nei nostri mari, generando fenomeni meteo ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Meteocon tempesta di. I cambiamenti climatici aumentano l’intensità delleinvernali. Cresce la variabilità atmosferica. Negli ultimi anni abbiamo vissuto svariati eventi meteo estremi causati da eccezionali aree di bassa pressione. Da apripista al cambiamento meteo climatico c’era stata la tempesta Vaia, che nell’ottobre di due anni fa ha causato ingenti danni in molte aree d’Italia. Anche l’opinione pubblica è divenuta particolarmente sensibile ai cambiamenti del clima, così anche molti governi nel Mondo. I Paesi delpatiscono l’influenza delle calde acque mediterranee che sono più miti rispetto al passato, anche durante la stagione fredda. Queste offrono energia smisurata alle perturbazioni oceaniche, che si invorticano nei nostri mari, generando fenomeni meteo ...

