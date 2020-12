T Rex | pubblicati due concerti inediti del ’72

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ottime notizie per i fans dei T.Rex. Sono stati resi pubblici due video integrali deidella band, registrati a Londra del 1972. All’epoca la band guidata da Marc Bolan era all’apice del successo discografico, suggellato da Eletric Warrior del 1971, disco imprescindibile per il glam tutto. Il cantante-chitarrista, scomparso nel 1977 in seguito ad incidente stradale, è noto ai più come il simbolo del genere, ispiratore di artisti di livello internazionale come David Bowie, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per Bolan. Dove sono state registrate le due prove dal vivo? All’epoca la hall in cui i T-Rex registrarono questi duedi chiamava Empire Pool Wembley, oggi invece è stata denominata SSE Arena. Le riprese audio e video in alta qualità si riferiscono agli show tenuti nello stesso giorno prima alle 17 e 30 poi alle 20 e 30 ...